“Ou há solidariedade ou pode ser o fim do projeto da União Europeia”

O líder do PSD, Rui Rio, anunciou esta terça-feira que o Governo prevê uma queda de 7% no PIB devido à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Além disso, o Executivo espera ainda uma subida de 10% no desemprego, um cenário macroeconómico que, até agora, não tinha sido divulgado.

José Gomes Ferreira classifica o anúncio como “histórico”, explicando que os governos “tendem a amenizar as coisas”, mas que, desta vez, as previsões do Executivo português são mais gravosas do que as da Comissão Europeia e do Banco de Portugal, sendo apenas ultrapassadas pelas do FMI.

Considera ainda que as medidas de combate a esta crise não são suficientes para fazer face ao “impacto brutal” do vírus e que, a partir daqui, poderá surgir uma crise política. Diz ainda que é necessária solidariedade entre os Estados-membros até porque está em causa a continuidade da União Europeia.