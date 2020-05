Mais de um milhão de reembolsos de IRS processados e 676 mil com saldo nulo

Mais de dois milhões e duzentas e cinquenta mil de declarações de IRS já foram liquidadas pela Autoridade Tributária. Cerca de um milhão e trezentas mil tiveram direito a reembolso e mais de 676 mil têm saldo nulo.

O valor dos reembolsos já processados é superior a 860 milhões de euros.

Até ao dia 26 de maio, tinham sido entregues quase quatro milhões de declarações de IRS.

O prazo de entrega do IRS termina a 30 de junho e o Estado tem até 31 de agosto para reembolsar os contribuintes que submeterem as declarações dentro do prazo.