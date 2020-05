TAP garante que vai ajustar plano de rotas que está "dependente de constrangimentos" 

A TAP garante que tem o objetivo de ajustar o plano de rotas anunciado para estar próxima de todos os aeroportos nacionais em que opera.

Em comunicado, o Conselho de Administração da companhia explica, no entanto, que o plano está dependente dos constrangimentos legais que existem sobre mobilidade das pessoas e sobre o transporte aéreo.

A TAP sublinha ainda que está empenhada em colaborar com as associações empresariais e com as entidades regionais de turismo.

A reação da companhia aérea surge depois de críticas ao plano de retoma de operações, anunciado na segunda-feira, que prevê 27 voos semanais até ao final de junho e 247 no mês seguinte, sendo a maioria de Lisboa.

Primeiro-ministro diz que plano de retoma da TAP não tem credibilidade

António Costa juntou-se ao coro de protestos contra o plano para retomar os voos que exclui a região do Porto.

Autarcas do Norte pedem intervenção do Governo no plano de retoma da TAP

Dizem que o plano penaliza a região.

