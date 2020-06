TAP vai ser nacionalizada, Estado e privados não chegaram a acordo

A TAP vai ser nacionalizada, avança o jornal Expresso, dado que não houve acordo entre o Estado e os acionistas privados sobre o empréstimo de 1,2 mil milhões de euros à companhia aérea.

Ao que o Expresso apurou, "a administração da Atlantic Gateway, empresa detida por David Neeleman e Humberto Pedrosa e que controla 45% da TAP, inviabilizou ontem à noite a aprovação do empréstimo do Estado à companhia aérea, o que levou à rutura com o Governo".

O diploma de nacionalização segue agora para a Presidência do Conselho de Ministros.

"Se é a única solução, é a melhor solução"

Diretor do jornal Expresso, João Vieira Pereira, sublinha que há uma "urgência na injeção" de capital na TAP.

Segunda-feira ao final do dia, David Neeleman, dizia estar disponível para aceitar a participação do Estado na Comissão Executiva, mesmo antes da injeção de dinheiro na companhia.