Estado fica com 72,5% da TAP

O Estado passa a ficar com 72,5% do capital da TAP, assegurando o controlo da empresa, revelou o ministro das Finanças, João Leão, numa conferência de impresa esta quinta-feira.

Por sua vez, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu que agora o Estado tem as condições necessárias para auxiliar a TAP.

"O acordo foi atingido", afirmou o ministro, garantindo que esta é uma boa solução e que agora será iniciada a fase mais desafiante.

Na sua intervenção, Pedro Nuno Santos deixou também uma mensagem a todos os portugueses que estão, neste momento, perplexos com o montante injetado na transportadora portuguesa: "é importante que todos tenhamos consciência do que estamos a falar e de que empresa estamos a falar".

Por pontos, enumerou as razões pelas quais o Governo teve de intervir na empresa, para além dos maus resultados que a companhia apresentava.

Segundo o ministro, a TAP é um dos maiores exportadores nacionais, é a companhia aérea que que traz mais turistas para Portugal, que gera mais de dez mil postos de trabalho diretos e mais de 100 mil indiretos e que, anualmente, compra cerca de 1,3 mil milhões de euros a mais de mil empresas nacionais.

Por estas razões, a insolvência não estava em cima da mesa porque, de acordo com Pedro Nuno Santos, a companhia não seria facilmente substituída.

Futura admnistração da TAP

O Governo vai avançar com a contratação de uma empresa especilizada em procurar, no mercado internacional, gestores qualificados, experiente e com competência na área da aviação.

"A TAP precisa de uma gestão qualificada e a TAP terá essa gestão qualificada", garantiu o ministro.

Veja abaixo em direto:

Direto

Esta tarde, o Governo anunciou um acordo de princípio com os acionistas privados da TAP, mas acenou com nacionalização caso o acordo não chegue a bom porto. A garantia foi dada pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva.

Caso o acordo de princípio seja frustrado, a ministra esclareceu que o Conselho de Ministros reunir-se-á "imediatamente" para aprovar a nacionalização da companhia aérea.

Foi também aprovada uma resolução que reconhece o interesse público subjacente à operação de auxílio à TAP, no valor de até 1.200 milhões de euros.