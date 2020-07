PCP vai votar contra Orçamento Suplementar

O PCP vai votar contra o Orçamento Suplementar na votação final global agendada para esta sexta-feira na Assembleia da República, anunciou hoje o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

No passado dia 17 de junho, a proposta do Governo de Orçamento Suplementar foi aprovada na generalidade em plenário na Assembleia da República, apenas com os votos contra de CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

Só a bancada do PS votou a favor, mas PSD, BE, PCP, PAN, PEV e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, abstiveram-se na votação do documento, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de Covid-19.

A votação final global do documento está agendada para esta sexta-feira, às 10:00.

A proposta de Orçamento Suplementar para este ano prevê um défice de 6,3% e um rácio da dívida pública face ao PIB de 134,4%.

O documento reflete o Programa de Estabilização Económica e Social e prevê, entre outras medidas, um reforço adicional do orçamento do Serviço Nacional de Saúde de 500 milhões de euros.