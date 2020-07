Trabalhadores da Efacec preocupados com reprivatização 

Os trabalhadores da Efacec dizem estar aliviados com a nacionalização da empresa, mas por outro lado mostram-se preocupadas com a possibilidade de reprivatização.

O Governo anunciou na quinta-feira a compra da parte que Isabel dos Santos detinha na empresa.

Administração da Efacec diz que nacionalização viabiliza continuidade e valor da empresa

O Conselho de Administração da Efacec considera que a nacionalização de 71,73% da empresa é "um claro reconhecimento" do "valor económico e estratégico" do grupo, permitindo "viabilizar a sua continuidade" e manter o seu "valor financeiro e operacional".

"O Conselho de Administração da Efacec Power Solutions agradece o que entende como um claro reconhecimento do valor económico e estratégico da Efacec no panorama nacional e internacional nos setores da energia, mobilidade e ambiente."

Sindicato da Efacec apoia nacionalização definitiva e pede fim do lay-off

O Sindicato das Indústrias Transformadoras defendeu esta sexta-feira que o Governo deve nacionalizar definitivamente a Efacec, integrando-a no setor empresarial do Estado, e acabar com o lay-off dos trabalhadores, que dura há três meses.