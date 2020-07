Primeiro-ministro vê no plano de recuperação económica um "esforço de reindustrialização do país"

Na Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030, António Costa e Silva propõe uma ligação de alta velocidade entre Porto e Lisboa para passageiros, e a seguir uma ligação a Espanha.

O plano prevê ainda um novo aeroporto, mas em ponto pequeno, para a Grande Lisboa.

Estas são as duas bandeiras do plano desenhado para o Governo por António Costa Silva.

"Se eu quisesse resumir como linha fundamental daquele programa o que eu vejo ali é: uma aposta muito grande nos nossos recursos naturais e na sua valorização, num grande esforço de reindustrialização do país e de reconversão industrial do país para recuperar a nossa capicidade produtiva e a nossa autonomia no contexto global", diz o primeiro-ministro, António Costa.