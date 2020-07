O novo Simplex explicado pela ministra da Modernização do Estado

Alexandra Leitão esteve na noite de quarta-feira na SIC Notícias, onde explicou que o objetivo do novo Simplex é apostar na digitalização, sem que esta deixar ninguém para trás. Para isso, uma das soluções arranjadas pelo Governo foi o aumento dos espaços do cidadão, onde há ajuda para usar o serviço digital.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública disse ainda que com a inovação é preciso “trabalhadores diferentes” e que, por cada pessoa que sai, entra outra, mas não necessariamente com o mesmo perfil. “Precisamos de pessoas da área das tecnologias de informação”, concluiu.