PSD pede ao MP para investigar venda do Novo Banco 

O presidente do PSD pediu ao Ministério Público para investigar o contrato de venda do Novo Banco à Lone Star.

Na sua intervenção de fundo no debate do Estado da Nação, esta sexta-feira, Rui Rio acusou ainda o Governo de gastar milhões com o banco, sem verificar pagamentos, e disse que era "altamente preocupante assistir à forma como tem sido gerido o dossier” do Novo Banco.