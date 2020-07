Governo fala em ligeira recuperação da economia portuguesa em junho 

O ministro da Economia sublinhou esta sexta-feira que os dados do PIB mostram que depois dos meses de março e abril, em junho já houve uma ligeira recuperação da economia.

No entanto, Pedro Siza Vieira admite que o desemprego em Portugal e o número de insolvências venham a aumentar por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Portugal regista queda histórica do PIB

O PIB em Portugal recuou 16,5% em termos homólogos no segundo trimestre de 2020, na maior descida de sempre registada no país.

Estes três meses dizem respeito ao período que compreende o estado de emergência e as medidas de confinamento tomadas devido à pandemia do novo coronavírus.

"Este resultado é explicado em larga medida pelo contributo negativo da procura interna para a variação homóloga do PIB, que foi consideravelmente mais negativo que o observado no trimestre anterior, refletindo a expressiva contração do consumo privado e do Investimento", de acordo com o INE.