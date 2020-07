PIB recua 16,5%. "Não há memória de uma queda desta dimensão" 

O PIB recuou 16,5% em termos homólogos no segundo trimestre de 2020. João Vieira Pereira do Expresso esteve na Edição da Manhã, da SIC Notícias, para analisar a maior descida de sempre do PIB português.

"São números assustadores e muito, muito negativos. Não há memória de uma queda desta dimensão."

João Vieira Pereira diz que as estimativas para os próximos três meses "não são as melhores" e que é expectável que continuem a ser negativas. Fala ainda sobre o futuro das empresas e o aumento do desemprego que "vai começar agora".