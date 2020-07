Portugal regista queda histórica no PIB

O PIB em Portugal recuou 16,5% em termos homólogos no segundo trimestre de 2020, na maior descida de sempre registada no país.

Estes três meses dizem respeito ao período que compreende o estado de emergência e as medidas de confinamento tomadas devido à pandemia do novo coronavírus. O INE decidiu antecipar a divulgação dos dados do PIB para dar mais informação sobre a crise que se vive.

"Este resultado é explicado em larga medida pelo contributo negativo da procura interna para a variação homóloga do PIB, que foi consideravelmente mais negativo que o observado no trimestre anterior, refletindo a expressiva contração do consumo privado e do Investimento", de acordo com o INE.

No trimestre em que se registou a maior queda de sempre do PIB português em termos homólogos face ao ano anterior, a queda em cadeia - relativamente ao primeiro trimestre do ano - foi de 14,1%, adiantou também o INE.

No primeiro trimestre do ano, o PIB nacional recuou 2,3%, depois de um aumento de 2,2% nos três meses anteriores.

Europa regista quebras históricas do PIB

Yves Herman

Espanha, França e Alemanha tiveram quedas históricas do PIB no segundo trimestre do ano devido à pandemia da Covid-19.

O Produto Interno Bruto caiu 12,4% em Itália, 18,5% em Espanha, 13,8% em França e pouco mais de 10% na Alemanha. Os dados divulgados compreendem o período de maiores restrições na Europa devido à pandemia.