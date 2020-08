Rui Rio sobre o Novo Banco: "As perdas, que dizem ser de 268 M€, pagaram os contribuintes"

Rui Rio diz que é preciso saber quem é o beneficiário da polémica venda da seguradora Vida pelo Novo Banco. Na rede social Twitter, o líder do PSD reagiu esta terça-feira ao negócio que gerou perdas de 268 milhões de euros.

Rio disse que três meses antes da venda a seguradora valia perto de 400 milhões de euros e sublinhou que as perdas foram pagas pelos contribuintes. Acrescenta também que "ainda falta saber quem é o último beneficiário".

Novo Banco vendeu seguradora com desconto de 70% "coberto" pela ajuda do Estado

O Novo Banco vendeu em outubro uma seguradora com desconto de quase 70% a fundos geridos pela Apax, operação que gerou uma perda de 268,2 milhões e foi compensada com verba do Fundo de Resolução, noticiou o jornal Público.

Segundo o jornal, o negócio foi fechado com um magnata condenado por corrupção nos Estados Unidos.

A seguradora GNB Vida (agora designada Gama Life), "foi vendida em outubro de 2019, a fundos geridos pela Apax Partners, com um desconto de 68,5% face ao valor contabilístico inscrito no balanço de 30 de junho daquele ano".