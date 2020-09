Seguradora do Novo Banco vendida a “bilionário condenado por corrupção”

Francisco Louçã explicou, no habitual espaço de comentário de sexta-feira na SIC Notícias, o negócio da venda da seguradora do Novo Banco GNB Vida, negócio esse assessorado pela Deloitte, consultora também responsável por auditar as contas do banco.

"Ajudaram a vender o ramo vida de uma das seguradoras do Novo Banco e ao mesmo tempo na auditoria vão avaliar esta operação. É evidente que estando dos dois lados, vão construir esta história”, disse o comentador da SIC.

Um negócio que envolve a empresa de um bilionário americano condenado por corrupção e que foi feita “à revelia de todas as avaliações do Novo Banco”, explica Louçã.