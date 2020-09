O Governo vai fechar a torneira do dinheiro para o Novo Banco. A garantia é do comentador da SIC, Marques Mendes. Rui Rio não quis comentar a possibilidade do Novo Banco continuar a contar com a ajuda dos contribuintes, e remeteu a decisão para a esquerda parlamentar.

A cumprir-se o acordado, seria inscrita no próximo Orçamento do Estado a última tranche do empréstimo ao fundo de resolução para injectar no Novo Banco.