No mesmo dia em que a TAP fez o anúncio de que vai ter seis novas rotas no verão de 2021, e numa altura em que o Estado se prepara para injetar dinheiro na transportadora, o jornal Económico avança com a notícia da saída de mais 300 trabalhadores.

A TAP anunciou hoje que vai voar para Ibiza, Fuerteventura e Zagreb no verão de 2021, tendo ainda previstas duas novas rotas para a Tunísia e uma para Marrocos.