António Costa voltou hoje a pedir um consenso geral sobre a aplicação dos fundos europeus para recuperação económica. O primeiro-ministro diz que discutir se há mais investimento nas pessoas ou nas empresas é um debate absurdo.



Na apresentação do programa aos deputados do PS, António Costa garantiu que o investimento previsto para a Administração Pública é uma forma de ajudar as empresas e os cidadãos.