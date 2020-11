População desempregada em Portugal aumenta 45,1% em relação ao trimestre anterior

A taxa de desemprego em Portugal subiu para 7,8%, mais 2,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior e 1,7 pontos percentuais do que no trimestre homólogo de 2019.

A população desempregada em Portugal - mais de 400 mil pessoas - entre julho e setembro aumentou 45,1% (125,7 mil) em relação ao trimestre anterior, o que corresponde à maior taxa de variação trimestral desde 2011, segundo dados divulgados pelo INE. Em relação ao trimestre homólogo, a população desempregada aumentou 24,9% (80,7 mil pessoas).

Já a população empregada - 4.799,9 mil pessoas - aumentou 1,5% (68,7 mil) em relação ao trimestre anterior, mas diminuiu 3,0% (147,9 mil) em relação ao ano anterior.