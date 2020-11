Taxa de desemprego sobe para os 7,8% no 3.º trimestre

O número de desempregados em Portugal deu um salto histórico entre julho e setembro. Aumentou mais de 45% face ao trimestre anterior, a maior subida em nove anos.

A taxa de desemprego começa finalmente a refletir os efeitos da pandemia e a consequente degradação do mercado de trabalho. Até ao final do segundo trimestre, os números não eram significativos porque, com o confinamento, muitos portugueses sem trabalho não procuraram emprego por causa das medidas mais restritivas e isso fez com que não fossem considerados desempregados.

A partir de julho, a situação alterou-se, daí que no terceiro trimestre deste ano a taxa de desemprego já se tenha fixado nos 7,8%, mais 2,2 pontos percentuais face ao trimestre anterior.