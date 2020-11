Turismo na Madeira com quebras a rondar os 70%

As quebras no turismo da Madeira, em 2020, rondam os 70% e, no valor acumulado entre janeiro e setembro, os proveitos globais ficaram abaixo dos 100 milhões de euros.

O contributo do turismo nacional foi decisivo, mas a Madeira vive dos estrangeiros, sobretudo do Reino Unido, da Alemanha e de França e esses tiveram quebras acentuadas.

O segundo confinamento nos principais mercados de origem dos turistas foi um revés num ano complicado para o sector. Ainda assim a Madeira está acima da média nacional.