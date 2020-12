Taxa de inflação na zona euro fixa-se nos -0,3% em novembro

A taxa de inflação anual da zona euro fixou-se, em novembro, nos -0,3%, estável face a outubro e abaixo dos 1,0% homólogos, segundo uma estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Eurostat.

A taxa de inflação está em terreno negativo desde agosto, na zona euro.

Considerando os principais componentes do indicador, no da alimentação, álcool e tabaco a inflação subiu 1,9% (2,0% em outubro), seguindo-se o índice de preços dos serviços (0,6%, face aos 0,4% de outubro), dos bens industriais não energéticos (-0,3%, que se comparam com os -0,1% de outubro), continuando os preços da energia em forte queda (-8,4%, face aos -8,2% de outubro).

O gabinete estatístico europeu divulga um novo boletim sobre a inflação em novembro no próximo dia 17, já com dados para os Estados-membros.