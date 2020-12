Caso EDP. Tribunal reduz medida de coação a João Conceição 

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu reduzir de 500 mil euros para 100 mil euros a medida de coação aplicada a João Conceição, administrador da REN, que é também arguido no processo da EDP.

É, no entanto, uma derrota para a defesa de João Conceição, que alegava não existirem motivos para o pagamento de qualquer montante.

No acórdão a que a SIC teve acesso, os desembargadores dizem que, face à gravidade dos crimes imputados ao arguido e ao perigo de perturbação do inquérito, justificam-se as medidas de coação.

Para além da caução, o administrador da REN está ainda proibido de contactos com António Mexia e outros antigos administradores da EDP.