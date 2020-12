Parlamento vota plano de reestruturação da TAP mas só depois de ser aprovado por Bruxelas 

O governo vai mesmo enviar o plano de reestruturação da TAP para o Parlamento, para ser discutido e votado pelos deputados. A informação foi confirmada pela SIC junto de fonte governamental, que explicou ainda que o documento só vai ser debatido na Assembleia da República depois de ser aprovado pela Comissão Europeia.

A ideia é que o plano em discussão no Parlamento já esteja pronto a ser executado, contando já com as alterações que devem, entretanto, surgir de Bruxelas.

Como o PS não tem maioria parlamentar que lhe garanta a aprovação do documento na Assembleia da República, conta com o PSD para o fazer.