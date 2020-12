Ministro das Infraestruturas diz que pilotos da TAP recebem até 240 mil euros por ano 

O governo tem insistido na ideia de que os pilotos na TAP ganham mais do que noutras companhias aéreas europeias.

Na sexta-feira à noite, na SIC Notícias, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, dava até o exemplo da Ibéria e da Air Europa e falava em diferenças percentuais que variavam entre os 15% e os 85%. E deu alguns números mais concretos: um oficial piloto com um ano de operação ganha 84 mil euros brutos por ano; um oficial piloto com 10 anos pode ganhar 150 mil euros; um comandante de 10 anos do modelo A320 pode ganhar 185 mil euros por ano; um comandante da TAP com 20 anos do A320 ganha 241 mil euros por ano; e um comandante com 30 anos para o A320 pode ter uma remuneração total de 260 mil euros anuais.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) garante que não é verdade, que os pilotos na TAP ganham menos do que nas companhias aéreas referidas pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação.