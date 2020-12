Plano de reestruturação. “Se falharem as negociações em Bruxelas, a TAP é liquidada”

No dia a seguir a ser entregue o plano de reestruturação da TAP em Bruxelas, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, explicou, em entrevista à SIC Notícias, a razão porque queria levar o documento a votos no parlamento.

“O Parlamento devia ser ouvido e [ter-se] comprometido com uma decisão”, afirma, lembrando que, nas votações na especialidade do Orçamento de Estado para 2021, os partidos anularam a transferência de capital do fundo de resolução para o Novo Banco. O ministro alerta que esta situação poderá voltar a acontecer com a companhia aérea.