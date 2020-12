Bragança quer 110 M€ dos impostos da venda de seis barragens da EDP

Bragança exige que os 110 milhões de euros em impostos da venda de seis barragens pela EDP fiquem na região.

Os autarcas do distrito de Bragança, onde se localizam as centrais hidroelétricas, ainda não tiveram resposta do Governo relativamente aos impostos resultantes da venda que reclamam para a região.

O negócio de 2.200 milhões de euros deverá ficar fechado na sexta feira. É um dos maiores negócios dos últimos anos em Portugal.

O governo anunciou a constituição de um grupo de trabalho para analisar os reais benefícios de que os municípios poderão usufruir.

Está já marcada uma reunião com o ministro do Ambiente para o próximo dia 28, em Miranda do Douro, mas os autarcas não estão dispostos a esperar pela concretização do negócio e querem falar urgentemente com o primeiro-Ministro.