A injeção de 1.200 milhões de euros na TAP contribuiu para o défice de 2020. É um valor que já foi contabilizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que representa 0,57% da despesa do Estado.

Até setembro, o défice do Estado ficou em 4,9% do PIB. É uma recuperação, depois da queda gigante nos primeiros seis meses do ano por causa da pandemia. Mas o retomar da economia durante o verão acabou por ser afetado pela injeção urgente de capital na TAP.