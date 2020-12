Obras de expansão do Terminal XXI do Porto de Sines arrancam em janeiro de 2021

As obras de expansão do Terminal XXI do Porto de Sines (Setúbal) arrancam em janeiro de 2021, com a construção de 804 metros de cais, terraplenos e edifícios, num investimento de 16,5 milhões de euros, anunciou a PSA Sines.

De acordo com a concessionária do Terminal de Contentores, em comunicado, "o plano de expansão, contratualizado entre a PSA Sines e a Administração do Porto de Sines (APS), em outubro de 2019, prevê a expansão de 804 metros de cais, 18 hectares de terraplenos e edifícios, que serão construídos de forma faseada".

Segundo a empresa, a designada "Fase 03" compreende "um aumento da frente de cais em 204 metros e oito hectares de terraplenos", enquanto na "Fase 04" o plano prevê "o prolongamento do cais em mais 600 metros e 10 hectares de terraplenos".

A primeira fase da ampliação da infraestrutura portuária "criará condições para a operação, em simultâneo, de três porta-contentores com 300 metros de comprimento 'fora-a-fora', numa frente de cais de 1.150 metros", indicou.

A obra vai arrancar "no final do cais construído na fase de expansão anterior (Fase 02) e corresponde a um aumento de comprimento de acostagem de 204 metros".

"Prevê-se que durante os primeiros oito meses haja lugar à exploração de uma pedreira e ao respetivo transporte de materiais para o Terminal XXI" e que os trabalhos marítimos arranquem "no segundo mês da empreitada" e "até à sua conclusão", lê-se no comunicado.

Devido ao impacto dos trabalhos, que incluem a circulação de camiões para o transporte de materiais nas vias de circulação interna do Porto de Sines, a concessionária garante que "exercerá um rigoroso controlo sobre as medidas de mitigação dos impactes ambientais previstas no Estudo de Impacte Ambiental, aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente".

Com a conclusão da expansão, prevista para o final do próximo ano, o Terminal XXI, passa a dispor de uma frente de cais de 1.750 metros, 19 pórticos de cais e 60 hectares de terraplenos.

"Este projeto representa mais um passo para reforçar a posição de Sines como um dos principais portos do sul da Europa, ao mesmo tempo que a PSA (já o maior empregador privado da região) aumenta a sua contribuição direta e indireta para o crescimento económico e social da região do litoral alentejano de, consequentemente, do País", reforça a empresa.

O projeto de expansão do Terminal XXI é o resultado do aditamento ao contrato de concessão celebrado entre a APS e a PSA Sines, permitindo a realização de novos investimentos referentes à ampliação do cais e modernização do terminal, projetando o aumento da capacidade de movimentação anual de 2,3 para 4,1 milhões de TEU (contentores de 20 pés).

Este investimento vem reforçar a capacidade do terminal em receber vários navios 'megacarriers' (os maiores navios porta-contentores) em simultâneo, aumentando assim a sua oferta operacional ao mesmo tempo que reforça a sua importância para o desenvolvimento económico da região e do país.