Hábitos de consumo dos portugueses. Compras online e MB Way dispararam em dezembro

A pandemia mudou definitivamente os hábitos de consumo dos portugueses. As compras online cresceram 40% em dezembro enquanto os pagamentos por multibanco caíram 11% em relação ao ano passado, segundo os dados mais recentes da SIBS.

Durante o mês de dezembro os portugueses gastaram em média menos de 40 euros por compra multibanco, mesmo assim mais de 5,5% que em novembro do que em 2019.

O pico das operações na Rede Multibanco este Natal aconteceu no dia 24 de dezembro, às 11:30, com mais de 300 transações por segundo, sendo que o dia com maior número de compras físicas no ano de 2020 foi a 23 de dezembro, com +57% face à média diária de dezembro de 2020.

O MB Way surge em dezembro como a forma preferida de pagamento tanto em loja como no telemóvel. Cresceu 321% face ao mês de dezembro de 2019 e termina 2020 com mais de 3 milhões de utilizadores e mais de 100 milhões de operações num só ano.

As compras online são de resto o indicador mais expressivo. Cresceram 40% em dezembro quando comparado com o mesmo mês de 2019, e mais de 240% nos pagamentos por MB Way, que só no mês de dezembro conta com mais de 7 milhões de compras, num total de mais de 15 milhões de operações, praticamente o triplo de há um ano.