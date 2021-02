Alojamento turístico em Portugal com quebras superiores a 60%

Há quase trinta anos que a atividade turística em Portugal não registava valores tão baixos.

Em 2020, as quebras de hóspedes e dormidas foram superiores aos 60%, quando comparadas com o ano anterior.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, os alojamentos turísticos terão registado, durante todo o ano, 10 milhões de hóspedes e 26 milhões de dormidas.

Num período marcado pela incerterza, e agora com as fronteiras fechadas, a Confederação do Turismo Português pede mais apoios para o setor.