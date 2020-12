Turismo no Algarve. Reservas de britânicos para os próximos meses em risco devido a restrições

As novas restrições aos passageiros vindos do Reino Unido, que são obrigados a ter um teste negativo à covid-19, comprometem a chegada de cerca de quatro mil turistas ao algarve para o Natal e Ano Novo.

A Easyjet foi a primeira a cancelar voos. As ligações desta segunda-feira de e para Bristol ficaram sem efeito. Podem seguir-se a British Airways e a Ryanair, todas com dezenas de voos previstos para estas duas semanas de Natal e ano Novo.

Em causa está a nova variante de coronavírus identificada no Reino Unido.

Para os empresários do setor do turismo, a preocupação está nos próximos meses. Os ingleses que vinham reservando já começaram a telefonar preocupados com o eventual prolongamento das restrições pelos meses de janeiro e fevereiro. Os empresários temem o impacto das medidas na retoma.