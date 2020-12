"Não consegui apanhar o meu voo". Portugueses no Reino Unido impedidos de embarcar 

Vários portugueses foram impedidos de embarcar, no Reino Unido, por não apresentarem um comprovativo de teste à covid-19. No entanto, o Governo permite que a testagem seja feita à chegada aos aeroportos portugueses.

Desde a meia-noite desta segunda-feira, a aterragem em território nacional para quem se descola do Reino Unido está apenas autorizada para cidadãos portugueses ou cidadãos legalmente residentes no país.

À chegada, têm de apresentar um comprovativo de teste com resultado negativo. Quem não o tiver, é encaminhado dentro do aeroporto português para um local de testagem.

As restrições foram impostas pelo Governo para diminuir o risco de importação da nova variante do coronavírus, detetada no Reino Unido.