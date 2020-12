Nova estirpe de coronavírus. Portugal impõe teste negativo obrigatório a viajantes do Reino Unido

O Governo português anunciou este domingo que irá impor a obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo aos cidadãos com nacionalidade portuguesa ou que residam legalmente em Portugal oriundo do Reino Unido. A medida, comunicada pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, irá entrar em vigor à meia noite de segunda-feira.

“Apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal”, pode ler-se num comunicado enviado à SIC Notícias.

Esses passageiros terão de apresentar “um comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo”. Caso não sejam portadores de um teste laboratorial, os portugueses terão de realizar o “referido teste no interior do aeroporto”, ficando “em isolamento, nos termos definidos pelas autoridades”.

Vários países europeus anunciaram a suspensão de voos oriundos do Reino Unido depois de ser identificada uma nova estirpe de coronavírus. A União Europeia ainda não anunciou uma medida conjunta para responder a esta situação epidemiológica.

A tutela de Augusto Santos Silva avança ainda que esta variante do coronavírus não identificada em Portugal.