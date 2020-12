Nova estirpe de coronavírus. Países europeus fecham fronteiras com o Reino Unido, Portugal ainda não

Vários países europeus anunciaram, este domingo, que vão suspender os voos oriundos do Reino Unido devido à identificação de uma nova estirpe de coronavírus. Portugal está a acompanhar “com atenção” a evolução da situação epidemiológica em Inglaterra, mas ainda decidiu qualquer alteração às restrições previamente impostas.

Os Países Baixos e a Bélgica foram dos primeiros a anunciar a suspensão quer dos voos, quer dos transportes marítimos e comboios que ligam os países ao Reino Unido. A Itália anunciou posteriormente, assim como a Alemanha, a Áustria e Irlanda.

Em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a aguardar por uma posição da União Europeia.

"É conhecida a posição portuguesa de privilegiar as medidas de proteção tomadas universalmente, em vez de restringir em demasia as possibilidades de circulação de pessoas que tem de viajar por razões essenciais (profissionais, por reunião familiar, etc.). Mas seguiremos com atenção a evolução da situação epidemiológica do Reino Unido, privilegiando a cooperação estreita entre as autoridades de saúde dos dois países", respondeu o ministério à SIC.

Também Espanha pediu a Bruxelas uma resposta comunitária para evitar uma medida “unilateral” de bloqueio do tráfego aéreo.

Depois do anúncio dos Países Baixos e da Béliga, a presidente da Comissão Europeia reuniu, via online, com Emmanuel Macron, Presidente de França, e Angela Merkel, Chanceler alemã, para determinar uma resposta face à nova situação epidemiológica do Reino Unido, mas não foram anunciados quaisquer resultados.

Não é só na Europa que se estão a tomar medidas para evitar a propagação da nova estirpe. O Koweit irá também suspender a circulação de voos, assim como Israel que proibiu a entrada de cidadãos estrangeiros oriundos do Reino Unido e colocou restrições aos israelitas que regressem das ilhas britânicas. Ao chegar ao território de Israel devem instalar-se em hotéis geridos pelo Estado, onde permanecerão durante duas semanas em quarentena. A medida estende-se também a Dinamarca e à África do Sul, onde foram também identificados casos desta nova estirpe.

A nova variante de coronavírus foi detetada esta semana e os investigadores acreditam que esta estirpe do vírus tem uma transmissão cerca de 70% mais rápida do que a anterior. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, anunciou este sábado um conjunto de novas medidas de restrição para conter a propagação do coronavírus. Londres e a região sudeste e leste de Inglaterra passaram para o nível quatro de risco, o mais elevado da escala. As regiões ficam em confinamento, não podendo deslocar-se entre regiões.

Inglaterra avisou a Organização Mundial de Saúde sobre a identificação sobre esta nova estirpe. O vírus está a ser estudado para perceber se tem impacto na gravidade da doença e se irá interferir no processo de imunização pelas vacinas.

O Reino Unido está na lista dos 10 países mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milhões de casos de infeção e 67.075 mortes.