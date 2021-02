O Governo coloca mais pressão sobre pilotos e tripulantes da TAP.

Se as estruturas que representam as duas categorias não assinarem o acordo de emergencia já aceite por 12 sindicatos da empresa, o Governo avançará unilateralmente com as medidas definidas no plano de reestruturação da companhia.

Estas medidas preveem mais despedimentos do que os números inscritos no acordo de emergência.

Os dois sindicatos que ainda não aceitaram o acordo têm até ao final do mês para o fazer.