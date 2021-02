Liderança da TAP avisa que não há mais negociações com sindicatos  

O Presidente da Comissão Executiva da TAP garante que não haverá mais negociações entre os sindicatos e a companhia aérea em relação a despedimentos e cortes salariais.

Ramiro Sequeira foi esta terça-feira ouvido no Parlamento e revelou que as contas da companhia aérea estão no limite.

Diz ainda que o regime que suspende os acordos da empresa e que permite cortar salários indiscriminadamente não é uma ameaça, mas sim uma necessidade que espera não ter de utilizar para começar a equilibrar as contas da empresa.