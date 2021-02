Groundforce não tem dinheiro para pagar salários no final de fevereiro

A Groundforce Portugal não tem dinheiro para pagar os salários aos trabalhadores no final do mês. De acordo com um comunicado do Conselho de Administração, a empresa não tem condições para garantir os pagamentos sem um empréstimo bancário.

“Estamos a viver tempos de enorme dificuldade, que se refletem fortemente no número de movimentos, no número de passageiros assistidos, na receita da empresa e também nos recebimentos”, informa o Conselho de Administração, acrescentando que “tem trabalhado sem cessar para que os efeitos desta crise sejam os mais diminutos possíveis”.

Os fundos do empréstimo bancário só deverão ser desbloqueados nos próximos 15 dias, pelo que a empresa informa que só nessa altura poderá ter condições de efetuar o pagamento dos salários referentes ao mês de fevereiro.

A situação afeta 2.398 trabalhadores.