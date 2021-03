Costa reúne-se com grupo parlamentar do PS sobre o Plano de Recuperação e Resiliência

O primeiro-ministro reúne-se esta terça-feira com o Grupo Parlamentar do PS, por videoconferência, sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num momento em que a fase de consulta pública deste documento está em fase de conclusão.

Segundo fonte da bancada socialista, António Costa estará na Assembleia da República a partir das 17:00, numa sala com alguns membros da direção da bancada do PS, participando os restantes deputados por videoconferência.

Na semana passada, o primeiro-ministro apresentou o PRR aos parceiros sociais, em reunião do Conselho Económico e Social, e ao Conselho de Concertação Territorial, e o Governo promoveu também um conjunto de seminários de debate sobre este documento.

Até à próxima quinta-feira, "o Governo, prosseguindo a lógica de auscultação abrangente em torno do documento, vai promover um conjunto de onze seminários digitais, alinhando as prioridades do PRR com os temas que estarão em debate em cada uma das sessões", refere uma nota do executivo.