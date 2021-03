Saídas de Lacerda Machado e Esmeralda Dourado da TAP são o "culminar de uma debandada"

O diretor executivo do jornal ECO, Pedro Sousa Carvalho, considera que a demissão dos dois gestores da TAP Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado são o "culminar de uma espécie de debandada" na companhia aérea.

Na Edição da Noite, lembra que é "de bom tom" que a anterior administração não saia antes de ser reconduzida ou antes da tomada de posse da nova administração. Acrescenta também que, dos 11 elementos iniciais, só restam quatro.

Sobre a incerteza quando à continuação do atual presidente Miguel Frasquilho, o jornalista do ECO considera que vai pesar na decisão ter liderado o processo de reestruturação, com Ramiro Sequeira, "ter dado a cara do ponto de vista político" e estar à frente das negociações com Bruxelas.

Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitiram-se do conselho de administração da companhia aérea. A administração atual terminou o mandato a 31 de dezembro e todos os órgãos sociais vão ser renovados.

O novo presidente executivo já está escolhido. A SIC sabe que é estrangeiro e tem "muita experiência" de aviação comercial a nível mundial. Foi escolhido pelo Ministério das Infraestruturas e pela consultora internacional Korn Ferry.

O nome vai ser anunciado em breve, em conjunto com toda a nova equipa de gestão, mas só depois do plano de reestruturação da TAP ter sido aprovado em Bruxelas.