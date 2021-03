Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitem-se da TAP. Novo CEO já está escolhido

Dois gestores da TAP, Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado, demitiram-se do conselho de administração da companhia aérea.

A SIC sabe que os dois gestores mostraram-se indisponíveis ao acionista Estado para continuar na administração, a partir de 30 de abril. Os mandatos terminaram no final de dezembro.

Diogo Lacerda Machado, advogado, foi quem liderou o processo negocial de reversão da privatização da TAP.

Estas saídas, com efeitos a partir do final de abril, acontecem no arranque do plano de reestruturação da companhia aérea.

Todos os órgãos sociais terminaram o mandato. Novo CEO está escolhido

O novo presidente executivo já está escolhido e tem currículo no setor da aviação. O atual CEO, Ramiro Sequeira, poderá continuar, mas como administrador executivo.

Não está garantida a continuidade do atual chairman Miguel Frasquilho.

A decisão ainda não foi tomada pelo primeiro-ministro.

O princípio da “nova” TAP? Companhia aérea entra em lay-off por um ano

A TAP está sob os acordos de emergência que visam garantir a reestruturação da empresa. Para já, a companhia entra em lay-off, mas o objetivo é reduzir o número de trabalhadores através de rescisões ou reformas antecipadas.

Cada trabalhador terá já sido informado, no último fim de semana, da situação concreta de redução de horário que se aplica já neste mês de março a todo o pessoal de terra e tripulantes.

O Governo considerou que os sindicatos terem aceitado os acordos de emergência foi o passo essencial para fechar um período muito exigente, que ainda foi apenas o início de um plano que, ao longo das próximas semanas, o Ministério das Infraestruturas continuará a negociar com a Comissão Europeia.

Governo satisfeito com o acordo entre pilotos, tripulantes e a TAP

O Governo mostra-se satisfeito com o entendimento alcançado na TAP entre os sindicatos e a administração da empresa. A companhia aérea avançou com lay-off na segunda-feira.



Depois de pilotos e tripulantes terem assinado o acordo de emergência, o ministro das Infraestruturas emitiu um comunicado em que afirma que se fechou "um ciclo muito exigente para a empresa, que implica um espírito de sacrifício dos trabalhadores".

Pedro Nuno Santos considera que o acordo simboliza um compromisso em relação ao futuro da companhia e acredita que no fim do processo, a TAP passe a ser uma empresa autónoma e sustentável.