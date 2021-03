TAP vai emprestar 3 M€ à Groundforce para pagar salários de fevereiro

Está encontrada a solução para pagar os salários aos trabalhadores da Groundforce. A TAP vai emprestar quase três milhões de euros à empresa que assegura as operações em terra nos aeroportos.

A TAP está pronta para transferir o dinheiro para pagar os ordenados de fevereiro. Nesta altura, falta assinar a proposta de contrato-promessa à Pasogal.

A companhia aceita as exigências impostas por Alfredo Casimiro, de entregar ações em penhor de empréstimo de emergência e pagar a dívida quando receber o financiamento com o aval do Banco de Fomento.

Em entrevista ao Negócios da Semana na SIC Notícias, o Presidente do Conselho de Administração da Groundforce diz que a empresa precisa de três milhões de euros para pagar salários. Para que a Groundforce sobreviva, Alfredo Casimiro não descarta cortes.

Dois dias de protestos que podem agora ter solução.