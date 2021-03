TAP. BE acusa Governo de obrigar contribuintes a pagar sem garantias de futuro

Catarina Martins acusa o Governo de não ter estratégia para a TAP. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o Governo está a obrigar os contribuintes a pagar para manter a companhia sem garantias para o futuro.

“Aquilo que está a acontecer é o pior dos cenários. (…) Os contribuintes pagam os prejuízos sem garantias de que empresas vão continuar no futuro a cumprir as necessidades estratégicas”, afirmou a coordenadora do Bloco.