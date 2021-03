Vai ser mais difícil medir o desemprego devido às novas regras

A quebra do emprego neste confinamento vai ser mais difícil de medir, devido às novas regras dos inquéritos que dificultam a comparação com o ano passado.

Tal como outros países europeus, o Instituto Nacional de Estatística alterou as regras dos inquéritos ao emprego, devido às alterações introduzidas pela pandemia de covid-19, que interferem no número de empregados e dificultam a comparação com o ano passado.

Conclusões seguras só serão possíveis a partir de maio, segundo o Jornal de Negócios desta segunda-feira, que cita a última série atualizada pelo INE, que aponta para uma quebra de 79 mil empregos de um mês para o outro.

Ainda são dados provisórios, mas segundo o jornal, é a segunda queda mais elevada desde 1998, apenas ultrapassada pela redução em maio do ano passado, logo após o embate do primeiro confinamento.