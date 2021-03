Maioria dos partidos quer clarificar legislação laboral sobre o teletrabalho

O confinamento atirou milhares de pessoas para o teletrabalho, uma modalidade que trouxe novos desafios, tanto a empregadores, como a colaboradores.

E as empresas poderão ter mais custos com o teletrabalho. À exceção do CDS, os diferentes partidos vão apresentar propostas de alteração à lei no Parlamento. Entendem, por exemplo, que a entidade patronal deve pagar parte da fatura da água e da energia.

O Bloco de Esquerda apresenta esta quinta-feira o projeto com 13 propostas de regulação. Além das despesas, o Bloco considera também que é preciso estabelecer limites horários.

Disponibilidade permanente do trabalhador e desregulação de horários são questões que suscitaram reflexão.