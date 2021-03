Groundforce. Governo culpa Alfredo Casimiro pelo impasse nas negociações

O ministro das Infraestruturas acusou o empresário Alfredo Casimiro de enganar o Governo nas negociações sobre o aumento de capital na Groundforce.

""Não podemos fazer de conta que não se passou nada e que estamos perante um empresário igual aos outros. Estamos a falar de um empresário que, no relacionamento com o Estado, esteve a enganar o Estado até ao fim e que, a determinada altura, posteriormente, ainda grava uma reunião com um ministro", afirmou Pedro Nuno Santos.