Navio encalhado faz aumentar preço do barril de petróleo

A circulação numa das rotas mais utilizadas no mundo está interrompida, devido a um navio de mercadorias que encalhou no Canal de Suez no Egito

Os investigadores tentam agora arranjar uma solução para desencalhar o navio, que poderá passar por descarregar alguns dos contentores de mercadorias de modo a deixar a embarcação mais leve.

O bloqueio do canal fez aumentar o preço do barril do petróleo em 5% devido aos receios em relação ao abastecimento internacional, que fica assim comprometido.

A rota, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, é uma das mais importantes ligações marítimas e de transportes de mercadorias entre a Ásia e a Europa.