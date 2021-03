Novo Banco está em risco de perder mais 294 M€ em Angola

O Novo Banco está em risco de perder mais 294 milhões de euros em Angola, avança o Jornal Económico.

O BES Angola é responsável pelas maiores perdas do Novo Banco. Podem ser superiores a 4 mil e 100 milhões de euros, já assumidos pela liderança de António Ramalho.

Escreve o jornal que as contas do ano passado já devem refletir o aumento do risco com a emissão de dívida do Banco Económico. A exposição está protegida pelo mecanismo de capital contigente e qualquer reforço de imparidades vai refletir-se e agravar a fatura do Fundo de Resolução.

O Banco Económico saiu da intervenção do Banco Nacional de Angola em 2014 ao BES Angola.

O Jornal Económico teve acesso a um documento interno da instituição bancária em que assume que está numa "gravíssima situação financeira".