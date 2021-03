Novo Banco vai fazer um novo pedido de injeção de capital

O Novo Banco apresenta esta sexta-feira as contas de 2020. O Jornal de Negócios avança que a instituição bancária liderada por António Ramalho vai fazer um novo pedido de injeção de capital.

De acordo com o Negócios, o valor poderá ser superior ao que estava previsto no Orçamento Estado para este ano. Recorde-se que a dotação inscrita este ano no âmbito do Fundo de Resolução para o Novo Banco era de 476 milhões de euros, mas foi travada pelo Parlamento.

JÁ FORAM INJETADOS 2.976 M€ NO NOVO BANCO

Recorde-se que o Novo Banco foi vendido em 2017 ao fundo norte americano da Lone Star e nessa altura foi criado um mecanismo de contingência onde está previsto que o Fundo de Resolução possa compensar o Novo Banco até 3.890 milhões de euros por perdas de capital de ativos tóxicos herdados do BES.

Desde essa altura já foram injetados 2.976 milhões de euros e ainda podem ser alocados mais de 900 milhões, ao abrigo do mecanismo de capital contingente.