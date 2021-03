PCP acusa o Governo de ser "força de bloqueio" aos apoios "para poupar no défice"

O PCP acusa o Governo de ser uma força de bloqueio e de estar apenas preocupado com o défice. Jerónimo de Sousa disse ainda que o Presidente da República deve promulgar o diploma sobre os apoios sociais, que foi aprovado pelo Parlamento.

“É preciso que o Governo dê concretização aos apoios necessários em vez de assumir uma posição de força de bloqueio a esses apoios para poupar no défice. É com este entendimento que consideramos que o Presidente da República deve promulgar o diploma”, disse o secretário-geral do PCP.